ثلاثة يتقاسمون جائزة “نوبل للطب” بعد اكتشافهم “كيفية تفاعل الخلايا مع الأكسجين”

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز نوبل، الفائزين بجائزة نوبل للطب لعام 2019، والتي تقاسمها 3 علماء، اثنان أمريكيان وبريطاني.
وتقاسم جائزة نوبل للطب، الأمريكيان وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني السير بيتر رادلكيف.
ومنحت اللجنة المنظمة الجائزة للثلاثي، بسبب بحثهما حول “كيفية شعور الخلايا وتكيفها مع توافر الأكسجين، وكيفية تفاعل الخلايا مع الأكسجين.
ويسمح الاكتشاف الجديد في جهود مكافحة أمراض السرطان وفقر الدم.
وقالت جمعية نوبل التابعة في بيانها: “الأكسجين يعد أمرا مهما وأساسيا لجسم الإنسان منذ قديم الأزل، لكن عملية تكيف الخلايا مع التغيرات في مستويات الأكسجين ظلت لغزا طويلا”.
وتابعت قائلة: “لهذا تكافئ نوبل الثلاثي، بسبب عملهم حول كيفية عمل الآليات الجزيئية، التي تشارك في تكييف الخلايا مع الأكسجين المتغير في الجسم”.
سبوتنيك