نوفمبر زراعة القمح في 400ألف فدان بالجزيرة

أكد اللواء ركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن الجزيرة تعتبر ركيزة أساسية للإقتصاد القومي .
ودعا الوالي لدي زيارته صباح اليوم للقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة لتفقد محاصيل العروة الصيفية والوقوف علي الإستعدادات الجارية للموسم الشتوي دعا المزارعين للإلتزام بإنفاذ توجيهات المجلس السيادي الانتقالي بالتوسع في مساحات محصولات العروة الشتوية.
وأكد أن مزارعي الجزيرة صمام أمان السودان والمخرج الآمن للسودان من الأزمه الإقتصادية .
من جانبه أعلن المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة إنطلاقة زراعة القمح في مساحة 400 ألف فدان مطلع نوفمبر المقبل وأن الخطة التأشيرية للعروة الشتوية تستهدف زراعة 500 ألف فدان 100 ألف فدان منها بمحاصيل اخري مناشدا جميع المزارعين بالإستعداد المبكر والتأسيس الجيد لكافة المحاصيل .
فيما أعلن المزارع محمد الأمين آدم إستعداد كافة المزارعين لمساندة وإنفاذ سياسات الدولة مناشدا بتوفير التمويل عبر منافذ البنك الزراعي .
سونا