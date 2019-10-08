وقفت وكالة السودان للأنباء على آثار الأمطار التي هطلت صباح اليوم في أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم والتي تزامنت مع ارتفاع ملحوظ لمياه النيل، وأسفرت الجولة عن سقوط عدد من الأشجار بشارع النيل ولم تسجل خسائر في المباني والممتلكات.
وكانت الهيئة العامة للإرصاد الجوية قد توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق محدودة من شرق وجنوب شرق الخرطوم وخفيفة إلى متوسطة على شمال وشمال غرب وجنوب الخرطوم وربما تصل إلى مناطق من شمال غرب الجزيرة.
كما توقعت هطول أمطار أقصى جنوب نهر النيل منطقة ود حامد وجنوب الدبة وولاية النيل الأبيض وولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان.
وبحسب الهيئة، فإن الفاصل المداري اليوم يقع شمال كسلا، عطبرة وجنوب أبوحمد وشمال الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه الحالي خلال الـ24 ساعة المقبلة، وأفادت الهيئة أن الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة ستكون خفيفة في ولايات نهر النيل، كسلا، البحر الأحمر، القضارف، الجزيرة، النيل الأزرق والنيل الأبيض وستكون متوسطة في ولايات كردفان ودارفور.
سونا