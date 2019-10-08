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منوعات

2019/10/08

2019/10/08


تجار سوق أم درمان يهددون بالدخول في إضراب عام


سوق

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كشفت مصادر عن ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية بسوق أم درمان بنسبة 300%، وزيادة ضريبة الدخل الشهري لأكثر من 260%، في وقت هدد فيه التجار بالدخول في إضراب شامل عن العمل، وشددوا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لارتفاع الضرائب وإيجارات المحلات وطالبوا بمراجعة قانون الإيجارات.

وقالوا إن ارتفاع الإيجارات تسبب لهم في خسائر فادحة. وشكت مجموعة من تجار سوق أم درمان بحسب صحيفة الجريدة، من ارتفاع أسعار ايجارات المحلات التجارية من (6) ألف جنيه إلى (25) ألف جنيه.

بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة الدخل الشهري من (6) ألف جنيه إلى (22) ألف جنيه والرخصة من ألف جنيه إلى (2) ألف جنيه. وانتقد التجار عدم التزام ملاك المحلات بقانون الإيجار الذي لا تتجاوز فيه نسبة الزيادة الـ10% سنوياً.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        بتاع كلو

        2019/10/09 at 3:14 م (UTC 2) رابط التعليق

        يعني إنتو عايزين تزيدوا أسعاركم مع زياددة سعر الدولار وعايزين الناس التانية ما تزيد زيكم
        قوم وا لفوا
        وعليكم الله كان ما أضربتوا نشوف البيخسر منو

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