مجلس الوزراء يوجه بالسماح لـ “الهايس” بالسفر للولايات

وجهت وزارة مجلس الوزراء جهات الاختصاص بالسماح بسفر الحافلات “الهايس الشريحة” للولايات إعتباراً من يوم أمس “الإثنين” بعد صدور قرار من وحدة النقل البري بإيقاف سفر “الهايس” الأسبوع المنصرم .
وقال الامين العام للنقابة العامة لعمال النقل البري والجوي والمواصلات، يوسف جماع إن القرار نُفذ إعتباراً من أمس “الإثنين” فضلاً عن تعهد الوزير بحل مشكلة الهايس السفرية بصورة جذرية خلال شهر من الآن.
ونفذ أصحاب الشرايح” وقفة احتجاجية (الأحد) الماضي نددت بإيقاف سياراتهم عن السفر ، كما هدد مصدر نافذ بغرفة البصات السفرية باللجؤ إلى المستشار القانوني لإيقاف الهايس.
باج نيوز