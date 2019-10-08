بالصور: كاميرة المراقبة تنقل استبدال سوداني لملابسه “بمدينة جدة” صوناً لكرامة السودانيين وسمعتهم

في موقف أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قام أحد المقيمين السودانيين بالسعودية، بخلع (عراقي بلدي) تنكر به أجنبي ليبدو في مظهر سوداني متسولاً بأسواق مدينة جدة السعودية، صوناً لكرامة الشعب السوداني وسمعته الطيبة، بحسب مانقلت “كوش نيوز”.
وظهر السوداني بمقطع الفيديو الذي صورته كاميرة مراقبة بالمحل وهو يستبدل (العراقي البلدي) للمتسول الأجنبي، بتشيرت كان يرتديه بالعمل.
وقال المقيم السوداني معلقاً على الموقف ” اليوم كنت في محل بشتري أجهزة، جاء واحد ما سوداني(جنسية عربية) لابس عرّاقي سوداني وبيشحد بيهو، إتصلت على الشرطة، وقلعتو ليهو في المحل وأديتو فنيلتي”.
مضيفاً: عند العصُر أرسل لي صاحب المحل المقطع الذي صورته كاميرة المراقبة “.
ولاقى هذا الموقف إعجاب السودانيين بمنصات التواصل الإجتماعي، منددين بالذين يتعمدون لإساءة سمعتهم بالخارج.
الخرطوم (كوش نيوز)