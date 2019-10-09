مذيع (تركية عربي): تلفزيون السودان مدرسة

قال مذيع القناة التركية الاخبارية العربية حسام البكري ان تلفزيون السودان القومي مدرسة تعلم منها الكثير, وأضاف البكري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يشكر كل من كان له فضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى في ان يتعلم اكثر خلال مسيرته الاعلامية.
وذكرت آخر لحظة، ان حسام البكري سبق وان عمل مذيعاً للأخبار بالتلفزيون القومي ومقدماً للبرامج الرياضية بقناة النيلين قبل ان ينضم لقناة سودانية24 ومن بعدها قناة الهلال, كما عمل مراسلاً لقناة الكاس القطرية ومديراً لمكتبها بالخرطوم.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 التعليقات
مواطن غيو
2019/10/09 at 2:19 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههه صحيح مدرسة فى البؤس واى زول واسطه ما عنده اى فكرة وصوته زى صوت الضفدع داير يتعلم على حساب حرق دم الشعب اقسم بالله كان (ومازال) فيه مذيعين ومذيعان يجيبو الضغط والسكرى والجلطة سوا ياخى مدرسة شنو واكبر مذيعين عندنا يمشوا فى الخارج يشتغلو قارئي تقارير يعنى صوت بدون صورة لعدم اللياقة ومنهم من يشتغل مراسل عشان القروش يعنى مستقبل مهنى طالع نازل الا من رحم ربي وهؤلاء قله وتعلموا فى الخارج..صحيح تاريخنا قديم فى الاعلام لكن للاسف ما حصل لينا تطور بتراكم الخبرات كما يحصل فى كل العالم..كل شيء عندنا بائس شاشة واضاءة وديكور ومذيعين وملابس وو..هذا عن القومى اما القنوات الاخرى فكانت الشروق لما كانت فى دبي وتدهورت فى السودان لما مسكوها جماعتنا..والنيل الازرق وسودانية 24 افضل كثيرا..