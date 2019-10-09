قطر تجدد دعمها للسودان

أكدت دولة قطر دعمها ومساندتها للسودان حكومة وشعبا وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في السودان.
وأوضح مبعوث وزير خارجية قطر الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات ، دكتور مطلق القحطاني في تصريحات صحفية عقب لقائه بعضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا تطرق لكثير من القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في السودان، قائلا “لا شك أن السودان يواجه تحديات كبيرة من أهمها وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار وأن قطر على استعداد لتقديم كل ما في وسعها من خلال علاقاتها وشراكاتها الدولية لدعم السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والأمن”.
وأضاف المطلق أن السودان يحتاج إلى معالجة أسباب الصراع و ملفات النازحين واللاجئين وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين.
وأعلن مبعوث الخارجية القطرية استعداد قطر لدعم جهود الحكومة السودانية في معالجة قضية الديون ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
و أشار المبعوث القطري إلى التحديات التي تحملها السنوات القادمة، معبرا عن ثقته في قدرة السودانيين على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق السلام والاستقرار بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السودانى.
سونا