بالفيديو .. أحلام تستعرض حقيبتها “هيمالايا هيرمس” المرصعة بالألماس أمام زوجها الهاجري!

قامت الفنانة الإماراتية أحلام، بنشر مقطع مصور على حسابها بموقع التواصل “سناب شات” تسبب في رفع ضغط زوجها “مبارك الهاجري” بسبب رد فعله عندما رأى حقيبتها الجديدة.
وبحسب المقطع المصور؛ قالت “أحلام” لزوجها مداعبة “شنو الي رفع ضغطك حبيبي لما دخلت”، فقال لها: “هذي الشنطة.. خلي الناس تدخل تعمل بحث عن شنطة هيمالايا هيرمس.. والشنطة ديه المفروض تتحط في الخزنة”.
وبالبحث عن الحقيبة وُجد أنها أغلى حقيبة في العالم، وبيعت في مزاد علنيّ ووصل سعرها إلى 380 ألف دولار أمريكيّ أي ما يقرب من مليون ونصف المليون ريال سعوديّ، تمّ إنتاجها عام 2014 وصُنعت من جلد التمساح الأبيض، وحلقاتها من الذهب الأبيض عيار 18 والمرصّع بعدد 250 حجرًا من الألماس الأبيض.
صحيفة المرصد