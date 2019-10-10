(1,5) مليار دولار السودان يتلقى نصف الدعم السعودي الإماراتي

تلقى السودان مليار وخمسمائة مليون دولار- نصف الدعم- البالغ ثلاثة مليارات دولارو الذي تعهدت به السعودية والإمارات في إبريل الماضي.
وتوقع وزير المالية إبراهيم البدوي سداد المتبقي بنهاية العام 2020م.
وأوضح البدوي أن كلاً من السعودية والإمارات، أودعت (500) مليون دولار ببنك السودان المركزي، وأكد في تصريحات صحافية تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، وجاءت هذه المنحة المالية ضمن اتفاق الرياض وأبو ظبي على تقديم حزمة المساعدة، عقب سقوط النظام السابق.
وقال البدوي إنه التقى سفيري المملكة والإمارات، واتفقوا على جدول مبرمج حتى نهاية 2020، لتقديم ما تبقى من المنحة، جاء ذلك على هامش فعالية ضمن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدولة الإمارات عقب زيارة إلى الرياض خلال هذا الأسبوع.
وأعلن البدوي الشهر الماضي تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، تستهدف كبح التضخم مع تدبير إمدادات من السلع الأساسية، والتي ستبقي على دعم الخبز والوقود حتى يونيو المقبل.
صحيفة السوداني