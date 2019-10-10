التضخم يستقر رغم ارتفاع مجموعة السكن

استقر التضخم في السودان لشهر سبتمبر على 53:35٪٪.
ووفق البيان الصحفي الصادر اليوم من الجهاز المركزي للإحصاء فإن هناك انخفاضا في مجموعة الأغذية والمشروبات بسبب انخفاض أسعار اللحوم وزيادة في مجموعة السكن، فيما سجل معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر سبتمبر 51:4 ،% وكان في أغسطس 50,93% .
وسجل معــدل التضـخم فــي المنــاطق الريفيــة لشــهر ســبتمبر 54,98 % بينمــا كـان 54,62% فــي أغسطس الماضي.
وفي الولايات ارتفع معدل التغير السنوى (التضخم) في السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر سبتمبر فـي تسع ولايات بينمـا انخفـض فـي سـت ولايات َواستقر التضخم في ثلاث ولايات هي الخرطـوم، شـرق دارفـور والنيـل الأزرق، فيما شهدت ولاية جنــوب دارفــور ارتفاعا، وأدنــى مستوى ســجلته ولاية وسط دارفور.
أعلى معدل تغيير شهدته الولاية الشمالية وأدنى في ولاية شمال كردفان.
سونا