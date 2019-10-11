أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019م
الصيحة:
* تمديد الطوارئ (3) أشهر
* استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم “الاثنين” المقبل
* “تيار نصرة الشريعة” يصف مناصرة مجلس الوزراء لـ(البوشي) بالفساد
* “حمدوك” يصل إثيوبيا في زيارة رسمية ليومين
* قمة الـ(إيقاد) تبحث السلام في دولة جنوب السودان
آخر لحظة:
* “التغيير”: محاكمة وعزل رموز النظام أولوية الحكومة
* الجمهوريون يطالبون بمنع نقل الصلاة بمكبرات الصوت
* وصول (200) ألف طن قمح من السعودية والإمارات
* تمديد الطوارئ وتشكيل مجلس الأمن برئاسة “البرهان”
* نعمات أول امرأة رئيساً للقضاء والحبر نائباً عاماً
* تيار الشريعة يطالب بحل الحكومة
الدار:
* الوالي السابق عبد الرحمن الخضر كان مختبئاً داخل منزل في العمارات حتى هروبه
* تيار نصرة الشريعة: فوجئنا بتضامن مجلس الوزراء مع الوزيرة ولاء البوشي ضد عبد الحي
* نعمات رئيساً للقضاء وتاج السر نائباً عاماً
* تفاصيل اختطاف ومقتل ثلاثة نساء سودانيات بواسطة مليشيات ليبية ببنغازي
* “ريهانا” المغنية الأمريكية الشهيرة تدافع عن العرب وتصف ترامب ب”المضطرب”
* السعودية والإمارات توردان (540) ألف طن من القمح للسودان
الخرطوم (كوش نيوز)