وزير الزراعة يلتقى بوفد برنامج الغذاء العالمي

التقي وزير الزراعة والموارد الطبيعية مهندس عيسى عثمان شريف بمكتبه صباح اليوم بوفد برنامج الغذاء العالمي وذلك بحضور وكيل الزراعة المكلف د. عادل يوسف ومدير ادارة التعاون الدولي حيث استمع شريف خلال اللقاء الى شرح مفصل عن برنامج الغذاء العالمي للقضاء علي الجوع في السودان وتجارب المنظمة .
وأكد شريف تعاونه ودعم وزارته للبرنامج، وقال أن القطاع الزراعي هو الداعم لتحسين الوضع الغذائي كما ونوعا لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
من جانبه أمن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي علي دعم الزراعة والعمل علي نقل الخبرات والمساهمة باقامة مصانع صغيرة ودعم مليون من البيوت المحمية ومعاملات ما بعد الحصاد
صحيفة السوداني