الوزيرة تغلق صفحتها

راج يوم أمس أنباء عن إغلاق وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي لصفحتها الشخصية على (فيسبوك).. ولاء لديها قضية تم تصعيدها بشكل كبير أمام الداعية والخطيب عبد الحي يوسف.. انشغالات الوزيرة قد تكون سبباً في إغلاقها الصفحة الشخصية.. وكانت ولاء صرحت قبل أيام بجسب صجيفة آخر لحظة، بأن برنامجها مزدحم جداً.
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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ابو احمد
2019/10/11 at 5:10 م (UTC 2) رابط التعليق
الجماعة بكونوا رشوها رش تقيل هههههههه
ود بندة
2019/10/11 at 6:36 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههه الردم كتر عليك.
وقعتي في شر اعمالك.
فيصل الغالى
2019/10/11 at 8:12 م (UTC 2) رابط التعليق
ولاء البوشى أغلقت صفحتها لأن فيها الكثير من الإسفاف والشتائم للشيخ عبدالحي يوسف وذلك قبل أن تكون وزيرة ، والآن وهي ترفع قضية على الشيخ عبدالحي يوسف نراها تحاول عبثاً إخفاء ما كانت تتفوه به فى حسابها على الفيسبوك ونسيت بأن كل ما كتبته محفوظ فى كتاب لا يُمكنها شطبه وهي إذا كان هناك قضاء عادل ستُدين نفسها بنفسها لأنها هي البادئه بشتم الشيخ عبدالحي يوسف والبادئ أظلم وظالم لنفسه ولغيره .
MO
2019/10/11 at 10:55 م (UTC 2) رابط التعليق
قال د. عبدالحي يوسف في خطبته يوم الجمعة، رداً على تضامن مجلس الوزراء السوداني مع وزير الرياضة ضده ” مرحبا بالقضاء والقانون وسألجأ إلى القضاء والقانون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون، ولن يغني عنكم حذفكم منشوراتكم أو إغلاقكم صفحاتكم فالكلام الذي كتبتموه وفُهتم فيه بما يعف عنه اللسان لا زال محفوظا والحمد لله رب العالمين ، مرحبا بالقضاء والقانون لنحق الحق ونبطل الباطل
عمار الكردفاني
2019/10/12 at 6:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
لازم مزدحم لا شي وزير شباب و رياضة شنو المزدحم هههههههه…و كانت قاااعدة تنشر و تكتب سااااااااي
ده إسمو الزنق بعد ما سبت شيخ عبد الحي لقت كلامها ده بدينها فمسحت الكتابات و بعديهو حتي كمان الصفحة ههههههه