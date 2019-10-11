همد:يوجه بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية للذبيح والصادر

اكد والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد علي اهمية وضرورة تطبيق اشتراطات السلامة الصحية من الناحية القياسية والفنية للذبيح وصادر الثروة الحيوانية من الولاية للخارج.
ودعا في ذات الوقت الي المراعاة ووضع التحوطات اللازمة للاشكاليات الصحية والامراض التي تنشاء من الذبيح.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي قام بها الي مسلخ كسلا الحديث والمحجر البيطري بغرض الوقوف والاطمئنان علي جاهزية المرفقين في عمليات الذبيح والصادر الي جانب معالجة الاشكاليات التي تعترض العمل وسبل تذليها من خلال التعاون بين شركاء العمل المتمثلين في وزارة الصحة ومحلية كسلا وادارة الثروة الحيوانية وشركة لوتاه المالك للمسلخ .
وابدي الوالي خلال الزيارة التفقدية عددا من الموجهات والملاحظات التي من شانها ترقية بيئة العمل خاصة بالمسلخ وتسريع الخطي لاكمال جوانب اعتماد محجر بيطري كسلا محجرا نهائيا بعد الفراغ من تشييد المكاتب الادارية التي جري العمل في انشائها .
ودعا الوالي الي اهمية التعاون والتنسيق بين شركاء العمل وايجاد الية او جهة فنية تقوم بتشغيل المسلخ حسب اتفاق محدد واجراء المعالجات الهندسية التي ترفع من مستوي السلامة الصحية بالمسلخ حسب الرؤية الفنية، مشيرا الي اهتمام حكومة الولاية بقطاع الثروة الحيوانية باعتباره من القطاعات المهمة اقتصاديا بالولاية لما تمتلكه من ميزات نسبية كبيرة للقطاع تؤهل الولاية لان تكون احدى ولايات صادر الثروة الحيوانية واللحوم .
واستمع الوالي الي تنوير شامل من مثلي ادارة الثروة الحيوانية ومحلية كسلا وادارة الثروة الحيوانية والشركة حول تشغيل المسلخ والاشكاليات المترتبة من عمليات الذبيح والتخلص من الفضلات والجوانب الفنية المطلوبة لتحقيق أعلي درجة من السلامة الصحية علي مستوي المنشأة والعاملين.
وتناول مدير محجر بيطري كسلا الدكتورعثمان العربي الاهمية القصوي للمحجر الذي يعتبر محجرا وسيطا لمحجر ولاية البحر الاحمر لصادر الماعز والضان للمملكة العربية السعودية ومحجر الابل الذبيح لجمهورية مصر العربية، مشيرا الي اهمية المحجر بالنسبة للولاية لامتلاكها المراعي والثروة الحيوانية ذات الاحجام المناسبة للصادر (25 ــ 35 كيلو) المحبذ للاسواق الاقليمية .
وقال ان ادارة المحجر رغم حدودها مع الولايات ودول الجوار تقوم بعمل جيد الي جانب قيام ادارة صحة الحيوان بتطعيم الحيوان من كافة الامراض، مؤكدا في ذات الوقت خلو الولاية من الامراض التي تتسبب بايقاف الصادر، مبينا ان المحجر يستقبل المصدرين من جميع الولايات حسب السوق لتصدير ثرواتهم من الولاية.
سونا