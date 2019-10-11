ندوة لنقابة المحامين غدا عن مكافحة الفساد

تقيم نقابة المحامين السودانيين في السابعة من مساء غد السبت ندوة كبرى ومهمة بدارها بالخرطوم العمارات شارع (61) بعنوان (مكافحة الفساد دوليا ووطنيا) يتحدث فيها نخبة من الخبراء وكبار القانونيين السودانيين المختصين في المواثيق الدولية والإفريقية والتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهته، قال مولانا عثمان محمد الشريف نقيب المحامين السودانيين إن موضوع الندوة من الأهمية بمكان وهو يأتي في إطار الدور الوطني القاضي بتقديم النصح القانوني والتثقيف العام تنفيذا لأهداف المرحلة الانتقالية في ظل الظروف التشريعية والدستورية التي يشهدها السودان في الفترة الانتقالية التي تتطلب الرؤى القانونية الواضحة .
وأضاف أن دور النقابة حيوي واستراتيجي في تبصير الرأي العام بذلك مشيرا إلى أن السودان يشهد تطورات وتحولات سياسية كبرى وأن محاربة الفساد ومكافحته من أولويات المرحلة باعتبار الأضرار الكبيرة التي تنتج منه وتنعكس آثاره السالبة على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لابد من وجهة النظر القانونية لمكافحته، مشيرا إلى أن العالم جميعه يتجه لمحاربة الفساد قبل وقوعه حتى لا تكون أضراره كبيرة مؤكدا بأن القوانين والتشريعات هي الطريق الأمثل لمحاربة أي فساد بأشكاله المتعددة.
وطالب نقيب المحامين بكافة أطيافهم وتوجهاتهم بحضور الندوة والمشاركة فيها وإثرائها بالنقاش الموضوعي الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنتظرة.
إلى ذلك، وجه الدكتور عمر الحاج محمد الحاج كابو أمين الإعلام والثقافة والفكر بنقابة المحامين السودانيين الدعوة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة لحضور الندوة وتغطيتها وذلك لأهمية ما يطرح فيها من موضوعات تتعلق بمكافحة الفساد داعيا لدور كبير للإعلام في ذلك.
سونا