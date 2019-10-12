عبدالمحمود يؤكد دور المصارف فى التنمية

اكد اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين والي ولاية نهر النيل المكلف علي الدور الكبير الذي تلعبه المصارف في دفع عجلة الانتاج والتنمية.
جاء ذلك لدي استقباله بمكتبه اليوم بالدامر وفد مصرف التنمية الصناعية الذي يزور الولاية انفاذا لمخرجات لقاء سعادة الوالي بالسيد وزير الصناعة والتجارة مؤخرا.
اشاد الوالى بجهود المصرف تجاه النهوض بواقع الصناعة مؤكدا بان ولاية نهر النيل تعتبر من ولايات الثقل الصناعي وتحتاج لجانب التمويل للمساهمة في الاستفادة من الامكانات والموارد الضخمة التي تتميز بها ومساعدتها في ربط الزراعة بالصناعة كخطة وضعتها الولاية لتحقيق القيمة المضافة وتحسين مستوي المعيشة ومعالجة قضايا العطالة وتقليل حدة الفقر
من جانبهم عبر وفد مصرف التنمية الصناعية عن بالغ تقديرهم لتفهم الوالي لدور المصرف ودعمه لفتح فروع له بكافة محليات الولاية لتسهيل التمويل للنهوض بالصناعة خاصة علي صعيد الصناعات التحويلية والحرفية والصناعات الصغيرة مؤكدين حرصهم لمعالجة مشاكل المصانع والمنشات الصناعية المتعطلة حيث سيقوم المصرف بتشغيل مطاحن عطبرة القديمة لتساهم في زيادة الانتاج بالاضافة الي دعم شريحة الشرائح الحرفية والعمالة المهرة في تقديم التمويل الميسر.
وشارك في اللقاء الدكتور جمال الدين موسي مدير الادارة العامة للاستثمار والاستاذ مجاهد مصطفي مكي مدير الادارة العامة للصناعة وقيادات الصناعة بالولاية.
سونا