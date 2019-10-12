انخفاض سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

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اقتصاد وأعمال
2019/10/12
2019/10/12
سجل سعر جرام الذهب اليوم انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام 3300 جنيهاً ( سعودي وكويتي وبحريني وتركي) مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 2900جنيهاً .
سونا
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