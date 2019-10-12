زراعة الخرطوم تؤكد إكتمال الاستعدادات للموسم الشتوى

أكد المهندس بابكر محمد عطية الله المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم ان الاستعدادات للموسم الشتوى بولاية الخرطوم قطعت شوطا كبيرا منها تطهير الترع الرئيسة والفرعية من الطمى والحشائش فضلا عن تأهيل طلمبات الرى واصلاح الطرق الزراعية.
وأشار فى تصريح ( لسونا) حرص الوزارة على زيادة مساحات الموسم الشتوى بالمشاريع المختلفة بولاية الخرطوم معددا الجهود التى بذلت لتنفيذ طرق ترابية بمشاريع مختلفة بولاية الخرطوم لسهولة استخراج المحاصيل من داخلها إلى أسواق الولاية.
وذكر ان محاصيل الموسم الشتوى كالبصل والبطاطس والطماطم والخضروات بجانب البساتين حققت انتاجية عالية باستخدام التقانات الحديثة وتوفير التقاوى والاسمده وتكثيف الارشاد والمتابعة الميدانية مع المزارعين.
واكد مدير عامزراعة الخرطوم اهتمام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالارتقاء بالإنتاج والانتاجية بالقطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى للاكتفاء الذاتى والتوجة نحو الصادر .
وأكد ان الوزارة حريصة علي الإهتمام بصحة الحيوان وضبط جودة المنتجات الحيوانية وتطوير قطاع الأسماك والالبان والدواجن وسلامة الغذاء.
سونا