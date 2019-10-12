الشركة السودانية العربية للزراعة استغلال جيد للمساحات

قال المهندس طارق دفع الله مدير الشركة السودانية العربية للزراعة في النيل الأزرق( أقدي ) إن تطبيق التقانة الحديثة في الزراعه في السودان مسألة حتمية للنهوض يالانتاج واامنافسة في الأسواق العالمية وان على الحكومة إزالة التعقيدات التي تحول دون رفع الانتاج وعمل المستثمرين وان تبذل جهدها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الزراعة بتوفير المكون الأجنبى والاهتمام بالبحث العلمى. وكشف في حوار له مع سونا ينشر لاحقا عن استغلال المساحات المخصصة للشركة في المواسم الزراعيه المقبلة عن طريق دخول مستثمرين جدد من خلال صندوق استثماري أُنشئ بواسطة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وشركة من دولة أستراليا برأس مال مقدر بـ 40 مليون دولار. وقال إن الموسم الزراعي الحالي استعدت له الشركة مبكرا بخلاف المواسم السابقة بفضل الدعم الكبير من ادارة الهيئة مشيرا الي التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في السودان. وأكد على ان الشركة لها قصب السبق في تطبيق الزراعة الصفرية في الزراعة المطرية في السودان وهي التي تعرف بالزراعة بدون حرث وعبر عن رضائه التام بمستوى الانتاج والنجاحات التي تحققت على مستوى خفض التكلفة والعائد والكميات المنتجة. واستعرض سيادته الخدمات التى قامت بها الشركة لقرية اقدي والقرى المحيطه بها من خلال انشاء طريق يبلغ طوله ٣٠ كلم وتبلغ تكلفته 2 مليون دولار يربط القري بالعاصمه ويمد القريه بالمياه من خلال ثلاث حفاذر بالاضافه إلى خدمات الإنارة المجانيه لمده 18 عاما هذا بخلاف السكن والخدمات الصحيه المقدمه من المركز الصحي والخدمات التثقيفيه المقدمة من النادي الثقافي وغنشاء مدارس ومساجد كما أن الشركه قدمت للمزارعين عدد ثلاثه الف فدان لمساعدة الاهالي في تأمين احتياجاتهم بجانب تقديم دعم نقدي مستمر للأرامل واليتامي. وتناول في حديثه التأمين وأهميته وضعف الاستثمار الموجه للزراعة في الدول العربية مقارنة بدول العالم الأخرى . وتشير سونا أن الشركة السودانية العربية للاستثمار في النيل الأزرق تمتلك مساحة 219 الف فدان منها 150 الف فدان للزراعة وباقي المساحات غابات ومسار حيوان وأراض منخفضة ومجاري مياه .
سونا