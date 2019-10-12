تيارالمستقلين يطالب الشركات بإنشاءصناديق تنميةفي مناطق الإنتاج

طالب تيار المستقلين الوطنيين الأحرار الشركات العاملة في مجال التعدين في البلاد بإنشاء صناديق لصالح تنمية مناطق الإنتاج تحت إشراف مواطني هذه المناطق مع مراعاة الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، وأدان أحداث العنف التي كانت قد شهدتها مدينة تلودي والتي تم فيها استهداف عدد من شركات التعدين العاملة في منطقة تلودي بولاية جنوب كردفان بسبب استخدامها لمادة السيانيد في عمليات التنقيب والتي تضر بصحة المواطنين .
ودعا الأستاذ عثمان إبراهيم الطويل؛ رئيس التيار المواطنين في مناطق الإنتاج بعدم اللجوء للعنف والاتجاه نحو التفاوض المباشر مع هذه الشركات لضمان استقرار مناطق الإنتاج حتى تعود الفائدة لمواطني المنطقة، وأوضح أن توجيه مجلس الوزراء في جلسته ليوم الأربعاء الماضي بمراجعة سياسات التعدين بالبلاد لتكون سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات؛ سيسهم في جذب المستثمرين للعمل في هذا القطاع باعتبار أن السياسات التي كان ينتهجها النظام البائد كانت سياسات طاردة وغير مشجعة للاستثمار؛ فضلا عن أنها تضع عراقيل أمام حركة الاستثمار بالبلاد مما أفقد الخزينة العامة عائدات كبيرة كان يمكن أن تسهم في إعادة العافية للاقتصاد الوطني .
وأكد الطويل على أهمية تفهم مواطني المنطقة في أن الشركات التي تعمل في مجال التعدين تسهم في تنمية المنطقة وأنها لم تأت لنهب هذه الثروات وإنما أتت للعمل بموجب ترخيص صادر من المؤسسات المختصة ووفق قانون الاستثمار. وشدد رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار على ضرورة خضوع الشركات العاملة في مجال التعدين للمحاذير التي تضعها وزارة الطاقة والتعدين في تنظيم قطاع التعدين بالبلاد بجانب التزامها بعدم التعدي على أراضي المواطنين وحواكيرهم وعدم استخدام مادة السيانيد في عمليات التنقيب.
تجدر الإشارة الى أن 3 مصانع للتنقيب عن الذهب تتبع لشركات الجنيد والسنط وأبرسي تم حرقها بالكامل من قبل المواطنين بمنطقة تلودي بجنوب كردفان احتجاجا على استخدام هذه الشركات لمادة السيانيد الضارة بصحة الإنسان في عمليات التعدين.
سونا