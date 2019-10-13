حقيقة وفاة الفنان رامز جلال!

انتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان المصري رامز جلال بسرعة البرق وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الأمر حتى تصدر محرك البحث ”غوغل“.
وقيل إنه كان يقوم بتنفيذ أحد المقالب في البحر الأحمر فهاجمته سمكة قرش كبيرة أدت إلى وفاته.
وخرج شقيقه ياسر جلال، لينفي هذا الخبر ويصف الأمر بالإشاعة “السخيفة“، موضحًا أنها تسببت في اضطراب داخل الأسرة وأن أخيه بخير.
ووفقاً لـ”إرم نيوز” قال جلال إن مواقع التواصل أصبحت أسهل مكان لانطلاق الإشاعة، معربًا عن ”غضبه بسبب الحالة التي أصابتهم بسبب هذه الإشاعة“.
صحيفة المرصد