فرفور يحذر من (دعوة المظلوم)

فاجأ الفنان جمال فرفور جمهور حفله مساء الخميس الماضي بالخرطوم، بتقديم أغنية (دعوة المظلوم) التي تحكي تحذير محب لمحبوبه من أن تصيبه دعوة المظلوم، بعد أن تفنن في هجره وتعذيبه، وهي كلمات الشاعر إسحق الحلنقي، وألحان الملحن صلاح إدريس المعروف بالاسم الفني علي أحمد ، وقد وجدت الأغنية تجاوباً كبيراً من جمهور الحفل الذي خصصه جمال لأغنياته الخاصة، والذي يعتبر بروفة أخيرة قبل سفره لدولة الإمارات العربية العربية المتحدة لإحياء حفل للجالية السودانية مساء يوم 18 أكتوبر الجاري بمدينة دبي.
يذكر أن فرفور قدم من قبل الكثير من أغنيات الشاعر إسحق الحلنقي، والملحن علي أحمد، منها (بساط الريح) و(صفق العنب) و(روحي ملكك) و(المشكلة) و(على كيفك).
كوش نيوز