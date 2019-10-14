أسماء ابنة مؤسس الحزب الجمهوري تتحدى عبدالحي يوسف

تحدت القيادية بالحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، الشيخ عبد الحي يوسف، ودعته إلى مناظرة في أي قناة تلفزيونية.
ونشرت القيادية أسماء ابنة مؤسس الحزب محمود محمد طه، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “الحزب الجمهوري يطالب بفتح المنابر الحرة، ودعوة عبد الحي يوسف لمناظرته في أي من القنوات التلفزيونية”.
وتأتي هذه الخطوة من أسماء محمود لمهاجمة عبد الحي يوسف وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشى، واتهامها بالردة، وقال: “إنها تنتمى إلى الحزب الجمهورى الذى أعدم صاحبه فى العام 1985 بعد أن افتى علماء فى الداخل والخارج بردته عن الدين”.
وأضاف يوسف: “هى امرأة جمهورية تتبع ذلك المرتد المقبور لا تؤمن بما نؤمن به”، وأشار إلى “أن هذه الحكومة تولت أمر البلاد فى غفلة من الزمان، وأن كل أفعالها تؤكد أنها أتت لهدم الدين”.
وجدد عبد الحي، خلال خطبة الجمعة الماضية تكفيره أعضاء الحزب الجمهوري بقوله: “سنظل نُكّفر من يقول إن الرسالة الأولي لا تصلح للقرن العشرين”، في إشارة إلى مؤسس الحزب محمود محمد طه.
صحيفة السوداني
3 التعليقات
عباس
2019/10/14 at 12:06 م (UTC 2) رابط التعليق
الولية دي ما نصيحة !!! عايزة تناظري شيخ عبد الحي في شنو؟؟؟؟ ان الهالك محمود مات على الكفر ؟؟؟؟
مفراكه
2019/10/14 at 2:10 م (UTC 2) رابط التعليق
محمود محمد طه اعظم مفكر مسلم منذ
النبي محمد عليه الصلاه والسلام وها هو العالم
قد بدا يتعرف عليه وذيوع وسياده أفكاره هي مسأله
وقت فقط لاغير
اما عبد الحي فقد حفظ لنفسه مقاما لاءقا في سله
نفايات التاريخ والاخره
أبو عزوز
2019/10/14 at 2:19 م (UTC 2) رابط التعليق
يناظروك في شنو إن شاء الله يا رويبضة إنتي!!!!!!!والله كان ناظرك شيخ عبد الحي (وحاشاهو) يكون هو ذاتو ما عندو موضوع……..قال يناظرني قال……قريب بإذن الله كلكم حترجعوا جحوركم………..قرف يقرفكم كما قالت الرفيقة تراجي …………..