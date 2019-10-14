الزبير العمانية للبترول ترغب بزيادة استثماراتها بالبلاد

رحب المهندس عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين خلال لقائه بوفد مجموعة الزبير العمانية للبترول برئاسة المهندس سلطان الغيثي مسؤول قطاع النفط بالمجموعة التي تضم شركة يارا للنفط والغاز العمانية وشركة (k I M) للتعدين التي تضم شراكة وطنية، وقال إن أبواب السودان مفتوحة لجميع الشركات العالمية لاسيما أن الشركات العمانية ذات إمكانيات معروفة في صناعة النفط ، مبدياً استعداده لتقديم كافة مايعين مجموعة الزبير للدخول في الاستثمار في قطاع النفط والغاز في السودان وتقديم كافة البيانات والدراسات المعدة حول الفرص المطروحة للاستثمار.
وكشف المهندس سلطان الغيثي عن رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في السودان في مجال النفط والغاز عبر شراكات مع شركة سودابت الوطنية في الامتيازات التي تديرها بجانب الفرص المطروحة في مربعات (8-17) بجانب توسيع نشاط التعدين ليشمل الذهب؛ بعد نحاج الشركة في إنتاج معدن الكروم في الفترة الماضية ، معلناً سعي الشركة لزيادة إنتاج معدن الكروم؛ بجانب تشييد مصنع تركيز الكروم في النيل الأرزق بطاقة إنتاجية 15000 طن شهري وبمواصفات عالية، مستعرضاً إمكانيات ونشاط مجموعة الزبير العمانية في مجال صناعة النفط والغاز في عمان بامتلاكها لثلاثة امتيازات للبترول بقدرات عالية وإمكانيات متقدمة ولها استثمارات في تنزانيا وبعض دول أفريقيا.
سونا