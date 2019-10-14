ورشة لتدشين الموارد الطبيعية بشمال كردفان

بدأت اليوم بدار شرطة شمال كردفان بمدينة الابيض اعمال ورشة تدشين المرحلة الثانية لمشروع الادارة المستدامة للموارد الطبيعية بالسودان وتسهدف المرحلة ولايات شمال كردفان نهر النيل والشمالية وذلك بمشاركة واسعة من ادارات وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية والخبراء الزراعيين من جامعة كردفان والبحوث الزراعية بالابيض وشرطة الحياة البرية والاتحادات ذات الصلة والمستفيدين من المشروع بمحلية بارا .
وتحدث في بداية الورشة المهندس على حامد عثمان اختصاصى المتابعة والتقويم بالمشروع انابة عن الوحدة التنفيذية للمشروع بالسودان مشيرا الي ان المشروع هو احدي الآليات للسياج الافريقي الذي تم الاعلان عنه في العام 2005بواسطة الرئيس النيجري .
وقال ان المرحلة الثانية لمشروع تجئ بعد النجاحات التي تحققت في المرحلة الاولي التي بدأت في العام 2014م وانتهت في 2019حيث استهدفت ولايات كسلا النيل الابيض الجزيرة.
واضاف ان المشروع يولي جل الاهتمام للمجتمعات الريفية بالمحليات التي يستهدفها المشروع في امر الادارة المستدامة للموارد الطبيعية كاشفاً ان هناك 3مكونات رئيسيه للمشروع اولت جل الاهتمام بالادارة المستدامة للموارد.
من جانبه اكد الدكتور محمد الحافظ الشريف احمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ان المشروع يعد اضافة حقيقية للمشروعات القائمة التي تسهم كثيرا في المحافظة على الموارد الطبيعيه بشمال كردفان .
وقال إن الولاية تتميز بالعديد من الموارد الطبيعية والغابية بجانب الموارد المائية مؤكدا استعداد حكومة الولاية لدعم انشطة وبرامج المشروع من اجل المحافظة على الموارد الطبيعية بالولاية .
وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات والمخرجات التي تسهم في كيفية انجاح الخطط والبرامج المراد انفاذها خلال الفترة المقبلة والتي تسهم كثيرا في دفع مسيرة العمل والمحافظة علي دور ادارة الموارد الطبيعية.
سونا