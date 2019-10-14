الأخبار > عالمية > ترامب يهدد بفرض “عقوبات صارمة” وشيكة على تركيا
الأقسام :

عالمية

2019/10/14

2019/10/14


ترامب يهدد بفرض “عقوبات صارمة” وشيكة على تركيا



شارك الموضوع :

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين أن “عقوبات صارمة” ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة بحسابه على موقع تويتر :”عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!”.

 

من جهته أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً ان فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع الاثنين لتقييم هذا الملف.

وأضاف “من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله إن “الوضع معقد”، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.

وأعلن منوتشين الجمعة أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

اسكاى نيوز

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.