المنصوري يؤكد اهمية مجانية التعليم

أكد المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك السودانية الاستاذ المنصوري عز الدين علي اهمية تبصير المستهلك وتوعيته بحقوقة في مجانية التعليم عبر التعليم العام .
واشار في تصريح (لسونا ) الي الوضع الكارثي لبعض المدارس الخاصة التي ترفع قيمة الرسوم دون مسوغ قانوني مما شكل عبئا علي الاسر مبينا اهمية تحديد الرسوم السنوية عبر القانون القاضي بزيادة الرسوم كل ثلاث سنوات فقط لافتا الي عدم التزام المدارس الخاصة بالجودة والمعايرة رغم ان التعليم الخاص يعد متغولا على المدارس الحكومية ،
ونوه المنصوري الى ان ترتيب النظام القديم للسلم التعليمي ( اساس – متوسط –ثانوي ) هو الانسب والاكثر علمية لافنا الى ان المدارس بعد الدمج تحولت لجامعات خاصة ، مطالبا وزير التربية والتعليم بحصر تلك المدارس الخاصة والزامها بالعودة للمدارس الحكومية أو بتملك قطع اراضي بشهادة بحث وان لم يتم ذلك يسحب الترخيص ويحول الطلاب الي مارس حكومية بواسطة لجان متخصصة
سونا