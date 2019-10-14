تسييرقوافل للمناطق المتضررة بالسيول بمنطقة ودرملي

امتدح اللواء ركن فيصل ساتي حمد معتمد محلية امبدة الدور الكبير لرجال الدعوة في تسيير القوافل للمناطق المتضررة بالسيول والامطار بمنطقة ودرملي شمال بحري.
وثمن لدي مخاطبته قافلة المجلس الاعلى للدعوة والارشاد محلية امبدة لمتضرري السيول والامطار لمناطق شمال بحري اليوم والتي جاءت تحت شعار: (المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد) ثمن التعاون والدور الكبير الذي يقومون به في دعم القضايا الوطنية من خلال خطب المنابر المسجدية بنشر الوعي الديني والتوجيه والارشاد في التعامل مع البيئة، مشيرا الى ضرورة تكاتف الجهود لدعم القضايا الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد في تقديم الخدمات التنموية لمواطن المحلية.
سونا