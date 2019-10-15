اطلاق مشروع التأمين الصحي القومي للبائعات كافة

(سونا) – أعلنت الأستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية اطلاق مشروع تغطية بائعات الشاي والاطعمة بالتأمين الصحي كمشروع قومي يشمل البائعات كافة.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية للصندوق القومي للتأمين الصحي اليوم ،كما وجهت الوزيرة بالتركيز على إحداث مشروعات في المناطق التي تحقق فيها السلام ، تماشياً مع موجهات خطة الحكومة للتركيز على السلام في الستة أشهر الأولى، موكدةَ على إهتمام الوزارة بارساء مبدأ المحاسبية الاجتماعية والمحافظة على كرامة المواطن السوداني وإيجاد طرح جديد لتوفير الخدمات لأكبر قطاع من السكان موجهة بزيادة التنسيق مع وزارة الصحة لتجويد الخدمات.
وأعلنت أن الوزارة تعكف على اجراء مسح اجتماعي واقتصادي للتعرف على مستويات الفقر واقتراح مشروعات المعالجات، وفقا لحاجة كل مجتمع .
واكدت أن ارضاء المريض هو المحدد لجودة الخدمات بالتأمين الصحي، موكدة على دور قيادات المجتمع ولجان الاحياء في تنفيذ البرامج الاجتماعية كالتأمين الصحي وغيره ووجهت الوزيرة الإدارة بالصندوق بمراجعة الهيكل ورؤية معالجة قضايا المؤقتين ورفعه للوزارة.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
حسين عبد الله
2019/10/15 at 4:48 م (UTC 2) رابط التعليق
هل يعني هذا تمييزهن عن سائر النساء الكادحات.. المزارعات و الراعيات و العاملات في القطاع الحكومي و الخاص و في المزارع و الحقول
لا اجد تبريرا لهذا التمييز الا الدعايات التي حاولت ان تصنع من بائعة الشاي ايقونة للنساء و الشباب مع ان هناك من المهن و من العاطلات لعدم وجود عمل من هن احق منهن او على الاقل يساوينهن في الحاجة و العوز و الكفاح ايضا