وزيرة التعليم العالي : ” خراب ” جامعة الخرطوم تم بالسلاح وليس بالأيدي

دعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون، للإسراع في تأهيل جامعة الخرطوم نتيجة الضرر الذي لحق بها جراء أحداث الثالث من يونيو الماضي، وأكدت تضرر نحو (7) كليات بجامعة الخرطوم.
وقالت صغيرون خلال مخاطبتها حفل صيانة معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية أمس، إن “الخراب” الذي حدث في جامعة الخرطوم “مجمع الوسط” والمعاهد “خراب” كامل ليس بالأيدي وإنما حدث بالسلاح، وكشفت عن بدأ إصلاح شامل في مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب صحيفة السوداني ، أعلنت الوزيرة عن مساعي كبيرة لمعالجة آثار النهب والتخريب التي لحقت بجامعة الخرطوم.
الخرطوم ( كوش نيوز )
1 التعليقات
عارف
2019/10/15 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله …لو انت عبيطة نحن ما كده ..الدنيا كلها شافت الخراب ..انت جاية اليوم تقولي بالسلاح ..انت قاصدة شنو ؟