بالصور والفيديو.. من هي الطبيبة الحسناء التي ظهرت مع الأصم وشغلت رواد مواقع التواصل

انتاب الفضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد ظهور صور للقيادي بالحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم مع حسناء سودانية اكتفى رواد مواقع التواصل بتعريفها باسم دكتورة مروة .
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للصور فإن السؤال الأكثر تكراراً هو (عاوزين نعرف البنت دي منو؟).
ومن خلال بحث محررة موقع النيلين فإن الحسناء هي الطبيبة مروة بابكر, المعروفة بشاعرة الثورة السودانية, الدكتورة مروة ظهرت في مقاطع فيديو كثيرة وهي تنشد بقصائد ثورية ألهبت حماس الثوار إبان الثورة السودانية الأخيرة.
أما في المجال الطبي فإن الدكتور مروة تحضر الأن في مجال علم المخ والأعصاب بالولايات المتحدة الأمريكية, وتم التقاط الصور التي جمعتها بالأم وتصدرت المشهد داخل مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارة وفد من الحرية والتغيير للولايات المتحدة هذا الشهر.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/10/15 at 12:06 م (UTC 2) رابط التعليق
يا سلام دكتورة مروة شاعرة الثورة شئ جميل ومفرح علم وثقافة ووطنية
اللفه يوفقك وتخدمى هذه البلاد التى تحتاجكم وتحتاج علمكم ووطنيتكم
إمام
2019/10/15 at 12:27 م (UTC 2) رابط التعليق
أنتم أتفه جريدة إليكترونية…. تختلقون في التفاهات مثلكم مثل صحف الفضائح النتافهة….