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مدارات, منوعات

2019/10/15

2019/10/15


بالصور.. الفنانة ريان الساتة تثير غضب الرواد وتشعل مواقع التواصل بعد ظهورها في حفل بملابس مثيرة للجدل



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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بغضب شديد صور لحفل غنائي أحيته المطربة المثيرة للجدل ريان تمتام والشهيرة داخل مواقع التواصل باسم “ريان الساتة”.

وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين من بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد ظهرت الفنانة بملابس مثيرة للجدل أظهرت جزء من صدرها مما أغضب الرواد ودفعهم لنصح المطربة بضرورة الوقوف مع نفسها وترك ارتداء الملابس المثيرة للجدل, إذا أرادت أن تصبح فنانة لها مكانة في الوسط الفني.

الجدير بالذكر أن ريان الساتة كانت قد اشتهرت بقصة شعر (أفرو) لفتت بها أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخطفت بها الأضواء وأصبحت من أشهر نجوم السوشيال ميديا.

ومن أشهر أغنياتها أغنية (أحي يا لطيف) التي ظهرت بها وحققت لها شهرة واسعة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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