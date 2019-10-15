قريبا… تصوير أول فيلم لجاكي شان في السعودية

أعلن نجم أفلام الحركة الصيني الممثل جاكي شان عن نيته تصوير “فيلم أكشن” على أراضي المملكة العربية السعودية.
وأعرب شان أثناء تكريمه عن إعجابه بالمملكة بعد “عدة ساعات فقط من السفر داخل السعودية… أعرف أنها المكان المناسب لمشاهد مطاردات السيارات والانفجارات والأكشن”، آملا أن يصطحب معه فريق العمل في الزيارة القادمة لتصوير فلم أكشن” أتمنى أن أعود بصحبة طاقم عملي خلال زيارتي القادمة”.
وكرم النجم العالمي جاكي شان في المنتدى الدولي لصناع الترفيه الذي أقيم في الرياض 13-14 من الشهر الجاري مع عدد من نجوم العرب والعالم.
وشهد المنتدى تكريم عدة شخصيات عربية وعالمية، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ بتكريم نجوم عالميين كالممثل الهندي شاروخ خان والممثل البلجيكي جان كلود فان دام والممثل الأمريكي جيسون موموا بالإضافة إلى جاكي شان.
سبوتنيك