محمد علي للمصريين: خطة خلال أيام لإزاحة السيسي

قام المقاول والفنان محمد علي، عبر مقطعي فيديو، بالتعليق على كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31، والتي جرت فعالياتها يوم 13 أكتوبر الجاري.
فعلق محمد علي: “قالك كل اللي قاعدين على البحر هايشربوا من محطات التحلية، والمصريين هايشربوا من المجاري، ياريس الناس بتاكل من الزبالة والناس مش لاقية تاكل، لو إحنا ماعملناش إخراج يكفينا إن احنا نشرب، هاتعتقلنا؟ واللا هاتدفعنا غرامات؟، واللا هاتجيب علينا اللوم إن نسبة الإخراج بتاعتنا قليلة؟ فاحنا مش عارفين نعمل لكم تحلية واللوم عليكم يا مصريين، والله ما تصلح تكون عامل بوفيه”.
وفيما تحدث السيسي عن القرى الأكثر احتياجا، قال محمد علي: “إنت عملت الأقصر زي التجمع الخامس؟ عملت بني سويف زي التجمع الخامس؟ عملت النوبة زي مدينة العلمين الجديدة، انت ظبط مدينة العلمين أصلا القديمة، انت خليت الكيلو 4 ونص وعزبة الصعايدة والوراق زي مدينة العلمين الجديدة؟ واللا الحاجات دي بتاعة حضرتك مش فاهم؟ بتشتغل فين في مصر؟ على قد الطريق اللي بتعمل فيه الزيارة، الطرق اللي كلها حواري وكلها طينة وكلها رايحة في داهية؟”.
وتابع: “يعني إيه كل الدولة المصرية تتحول لمكينة كاملة ها نقدر نحل المشاكل، إنت فاهم معنى الكلمة؟ يعني يا سيد رئيس الجمهورية، الناس الغلابة اللي في مصر كلها، الغلابة مستنيين إنك تعمل مدينة فيها عقلية ذكية تجمع بيانات الشعب المصري من سنه وممتلكاته وتفاصيل حياته؟ يعني ده اللي بيهم الشعب المصري؟ يا شعب مصر ده كلام راجل عاقل؟ ده راجل أهبل مش عارف يقول كلمتين على بعض”.
وصرح السيسي: “لازم نلحق عشان احنا متأخرين كتير”، فقال محمد علي: “اعترف إننا متأخرين كتير، راجل أهبل”.
وفي جزء آخر قال السيسي: “أنا كنت مهتم بمصر من وأنا صغير قوي من أكتر من 40 سنة”، فسخر محمد علي: “الرئيس الوحيد يا جماعة اللي نزل بدل ما يقول واء واء، نزل قال مصر مصر، الله يرحم أمه عشان أنا اللي عملتلها الدفنة وليا عنده مليون و200 ويارب يرجعهم عشان بتتبهدل في القبر بسببك”.
وعن تهجير أهالي سيناء تحدث محمد علي: “ياراجل يا كداب مش مكسوف من شكلك وسنك، وانت مهجر الناس في سيناء؟ وانا ليا أصحاب من سينا قاعدين في عين الصيرة وفي بولاق او العلا، يا لهوي ما تعدش”.
وعن حديث السيسي عن تعويض أهالي سيناء على الشريط الحدودي مع غزة مقارنة بما تم من التهجير من السويس وبورسعيد والاسماعيلية بعد حرب 67، علق محمد علي: “دي كانت حرب مش أنفاق انا مش فاهم إيه العلاقة، انت بتقول على 4 عيال بترنجات مرقصينك تقوم تهجر؟ مدمر سينا ومخليها إرهاب والله العظيم سينا لو ادارت صح تصرف على مصر كلها”.
وتابع: “قال على الجيش المصري على قد فهمهم، يعني هما ما بيفهموش، اللي عمله الجيش مش اللي عمله شعب مصر، اللي عمله الجيش دايما يأله الجيش، الجيش جزء من الشعب يا غبي ومالوش علاقة بالاقتصاد”.
واستكمل حديثه: “إيه المشكلة إن أفريقيا كلها تبقى مفتوحة على بعض وتكون نموذج مشرف زي أوروبا؟، ليه ما أروحش المغرب براحتي وأروح الجزائر براحتي. بالمناسبة مبروك لتونس مبروك لشعب تونس الانتصار العظيم”.
وتابع علي: “المستشفيات هنا (يقصد إسبانيا) بتاعة الحكومة أحسن من الخاصة، المدارس هنا ببلاش، التعليم هنا إجباري، المدارس الحكومية أحسن من الخاصة، أكل زي الفل، الفقير هنا برنس يكفي الحرية والأكل والشرب والتعليم، عشان كده دول ناجحة، بصوا الرئيس بيقعد كام سنة، مش لازم الرئيس يكون من القوات المسلحة والكلام الهجص ده، بصوا ألمانيا واصلة لحد فين، ده بيتاجر بينا بشوية إرهاب مزيف، احنا بنعمل بلان وإن شاء الله هاننتصر عليه، وقسما بالله ما هاسيب عبد الفتاح السيسي غير لما أشيله مش عايز حد يتظاهر مش عايز حد ينزل الشارع”.
وتابع: “رايح يتفرج على فيسبوك، شوفتوا إن أقل حاجة بتحرق دمه، شوفتوا إزاي قاعد مهتم بالسوشيال ميديا وهو بينكرها، شفتوا إزاي الفيسبوك حرق دمه وانتم بتقولوا يا بلحة يا أوزعة، وبإذن الله هاطمنكم على البلان خلال اليومين دول”.
العربي الجديد