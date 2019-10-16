هروب القيادي بحزب المخلوع حامد ممتاز ومصادر تكشف مفاجأة حول فراره عبر مطار الخرطوم

قالت مصادر صحفية في الخرطوم ان القيادي بالمؤتمر الوطني وزير ديوان الحكم الاتحادي السابق حامد ممتاز فر هاربا من السودان نهائيا الى اسبانيا عبر الخطوط التركية .
وقالت المصادر ان القيادي في حزب المخلوع غادر فجر الاحد ووصل الى العاصمة الاسبانية مدريد وفق جريدة اخر لحظة الصادرة اليوم حيث افادت ان حامد تفأجا بانه ليس من الموقوفين او الذين حركت في مواجهتهم بلاغات رغم استدعائه في وقت سابق والتحقيق معه حول قضية تمس قيادات عليا بالنظام السابق ما دفعه لطلب تأشيرة بشكل مباشر من السفارة الاسبانية في الخرطوم .
زغادر حامد عبر صالىة الخرطوج العامة ولم يتم اعتراضه من قبل السلطات وكان ممتاز اعلن مؤخرا عن تواجده ف يالسودان وانه لم يهرب وموجود بمنزله ومن يريده فليحصر اليه في منزله في تموية قبل فراره .
صحيفة السوداني