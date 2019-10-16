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رياضية, مدارات, منوعات

2019/10/16

2019/10/16


شاهد بالفيديو.. مدربة كرة قدم سودانية تخطف ضحكات الجمهور بتوجيهاتها للاعبات (كل واحدة مع واحدة “مان تو مان”)



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خطفت مدربة كرة قدم سودانية ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في حصة تدريبية لإحدى فرق كرة القدم النسائية بالسودان.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تداول ناشطون مقطع فيديو من الحصة التدريبية التي ظهرت من خلالها المدربة وهي توجه في اللاعبات.

الكوتش لم تظهر في المقطع المصور ولكن توجيهاتها وصيحاتها كانت واضحة حيث بدأت توجيهاتها لإحدى اللاعبات قائلة: (ارفعي رأسك وافتحي الميدان يا أم زمام..ما تخلي دي براها خليك معاها).

وواصلت المدربة توجيهاتها التي أضحكت جمهور مواقع التواصل مما دفعه لتداول المقطع بغزارة على منصات مواقع التواصل: (كل واحدة مع واحدة “مان تو مان”) والمعروف أن عبارة “مان تو مان” أي رجل لرجل الشهيرة في كرة القدم يستخدمها المدربين لتوجيه اللاعبين بتغطية الخصوم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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