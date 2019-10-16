وكيل الري يوجه بصيانة أبواب القناطر بالمناقل

وجه المهندس أحمد حماد وكيل الري بوزارة الري والموارد الطبيعية إدارة الميكانيكا والكهرباء بإجراء الصيانات اللازمة لأبواب القناطر والأبواب الرئيسية بقسم الماطوري بغرب المناقل بمشروع الجزيرة إلى جانب معالجة الكسورات التي حدثت مؤخراً.
وأكد الوكيل لدى تفقده صباح اليوم الأضرار الناجمة عن كسورات ترعة أركويت بقسم الماطوري برفقة عدد من مديري الإدارات المتخصصة بالري إجراء المعالجات الفنية اللازمة للحد من تدفق المياه وصيانة أبواب القناطر والأبواب الوسيطة، مشدداً على ضرورة حماية الأبواب من التعديات.
ووجه إدارة الميكانيكا والكهرباء بصيانة أبواب وطلمبات الري بقسم ري الماطوري، مؤكداً حرص وزارته على توفير مياه الري لأهميتها لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي والشتوي.
وناشد تنظيمات المزارعين والإدارات الزراعية ولجان المقاومة بالمنطقة التعاون مع مهندسي القسم لحماية ممتلكات الري من التعديات المتكررة وتطبيق قانون الري والصرف بالإبلاغ الفوري عن حوادث التعدي على منظمات الري ، وأرجع الضرر الذي حدث بترعة أركويت بقسم الماطوري والذي وصفه بالمحدود نتيجة لتعديات واضحة على الترعة وأن وزارته تتكفل بصورة مباشرة بمعالجة الأسباب التي أدت لضرر مساحات بترعة اركويت.
على صعيد آخر تفقد وكيل الري الأعمال الجارية لتأهيل وصيانة قنوات الري بغرب المناقل ومراجعة عمل شركات الحفر وفق العقد المبرم، وأكد التزامهم بمحاسبة الشركات التي تخل بالعقد حفاظاً على موارد الدولة، موجهاً إدارة الحفريات بتوجيه عدد من آليات الحفر بالمناطق ذات الحاجة الآنية، معرباً عن أمله أن يتواصل التعاون والتنسيق بين الري وإدارات مشروع الجزيرة والمزارعين للمصلحة العامة .
سونا