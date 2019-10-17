القوات المسلحة توضح وضعية مجاهدي الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة

وضعية مجاهدي الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة
*في إطار* توضيح الحقائق ومنعاً للبس لابد أن نشير إلى أن مجاهدي الدفاع الشعبي يعملون ضمن القوات المسلحة طوعاً واختياراً وتبدأ إجراءاتهم بالإستنفار وتنتهي بأجل محدد عدا الإجراءات الخاصة بالمتأثرين منهم بسبب خوض المعارك .
الشهداء والمفقودين والمصابين من المجاهدين يعاملون معاملة رصفائهم من أفراد القوات المسلحة عند إكتمال إجراءات تسكنيهم بكل الحقوق المكتسبة بموجب قوانين ولوائح القوات المسلحة .
تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الأركان المشتركة تم تكوين لجنة مازالت تمارس أعمالها بغرض النظر في أمر المجاهدين المستنفرين لهذا العام على وجه الخصوص في حراسة الحدود وذلك بتجنيد الراغبين منهم بالقوات المسلحة وإنهاء استنفار غير الراغبين عند نهاية أجل إستنفارهم .
عميد د. ركن
عامر محمد الحسن
الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة
الإعلام العسكري 16 أكتوبر 2019م