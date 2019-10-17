إصابة رئيس الفلبين بعد السقوط من دراجة نارية

أُصيب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، مساء الأربعاء، بجروح بسيطة بعدما سقط من دراجة نارية في ساحة قصر الرئاسة، مقر إقامته.
وولع دوتيرتي (74 عاما) بالدراجات النارية ألحق به إصابة مستديمة بأوتار العنق، وسبب له صداعا نصفيا متكررا من بين العديد من المشاكل الصحية، وهو ما يجعل اختفاءه عن الأنظار مثارا للتكهنات الواسعة.
قال سلفادور بانيلو، المتحدث باسم دوتيرتي ومستشاره القانوني في مؤتمر صحفي معتاد: “أود أن أؤكد للأمة أن الرئيس سالمٌ وفي أيدٍ أمينة وبصحة جيدة”.
وأضاف أن دوتيرتي كان يتجول بدراجة نارية في ساحة قصر الرئاسة في ساعة متأخرة الأربعاء، وسقط بينما كان يحاول الوصول لحذائه فأصيب برضوض بسيطة وخدوش في الحاجب والركبة.
بينما قال السيناتور كريستوفر جو، وهو من أقرب مساعدي دوتيرتي، للصحفيين، إن الرئيس سقط أثناء محاولته الدوران بالدراجة النارية فأصيب في أعلى الفخذ.
تباهى دوتيرتي من قبل بأنه يصل إلى سرعة 180 كيلومترا في الساعة، وبأنه يملك دراجات نارية من طرز ياماها وهوندا وهارلي ديفيدسون.
بوابة العين الاخبارية