صندوق للاسكان يعد خطة للستة اشهر المقبلة

كشف الصندوق القومي للاسكان والتعميرعن اعداده لخطة للستة اشهر المقبلة والبدء في اعداد خطة 2020م .
واستعرضت اللجنة التي شكلها الدكتور عبد الرحمن الطيب ايوبيه الامين العام المكلف للصندوق برئاسة المهندس مستشار زين العابدين عمر حسين خطة وموازنة العام 2020م التي اعدها الصندوق للستة اشهر المقبل، ليتم رفعها الي رئاسة مجلس الوزراء لتضمن ضمن برامج الدولة للستة اشهر .
واكدت اللجنة علي اهمية ان تكون مرجعية الخطة مبنية علي الاولويات العشرة المعلنة لحكومة دكتورعبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء التي جعلت من قضية السلام وتحقيقه هدف اول خلال الستة اشهر المقبلة.
وامنت اللجنة علي ان تشمل خطة الصندوق للستة اشهر المقبلة عدة برامج وانشطة منها مراجعة واعادة السياسات الاسكانية والقوانين واللوائح الخاصة بقطاع الاسكان وتبنى مبادرات لمشروعات تستهدف اسكان النازحين بمناطق النزاعات، وتواصل العمل في تقديم الاسناد الفني والاداري لصناديق الاسكان بالولايات وتعزيز علاقات السودان الخارجية مع المنظمات والاتحادات المعنية بالاسكان ووضع مؤشرات وقواعد بيانات والسعي لتطبيق امتيازات الصندوق التي تتعلق بالاعفاء من الرسوم والضرائب المتلعقة بمشروعات الماوى.
سونا