بحث اجتماع مشترك بين وفد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الافريقية التي تزور البلاد حاليا وممثلي اتحاد الغرف التجارية برئاسة د. خالد المقبول عضو الغرفة القومية للمصدرين بحث سبل واليات مساعدة اللجنة للسودان لوضع استراتيجية وطنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
وقال الاستاذ عبد العزيز أبوطالب المدير العام لاتحاد الغرف التجارية في تصريح لـ”سونا” إن الاجتماع الذي انعقد بحضور الاستاذ نادر الريح مدير عام ادارة العلاقات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة، تطرق الى كيفية تقديم اللجنة للدعم والمساندة للقطاع الخاص عبر تنظيماته المختلفة لافتا الى الاتفاق علي تنظيم منتدي وطني فى هذا الصدد خلال شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم بمشاركة كل الشركاء بالقطاعين العام والخاص.
واشار ابوطالب الى ان اللقاء تطرق ايضا الى ضرورة تحديث وتنشيط مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين وزارة التجارة ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية الافريقية حيث يتم ادراج عدد من الانشطة والبرامج التي تدعم تنافسية السودان في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
سونا