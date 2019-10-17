الثروة الحيوانية : برنامج لإصلاح وتطوير القطاع

تعهد دكتور علم الدين عبد الله ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالالتزام بوضع برنامج اصلاح حقيقي للقطاع بدءا بالتخطيط الاستراتيجي وتطوير النظم والهياكل بالوزارة .
وأكد خلال ترؤسه الاجتماع الموسع لادارات الوزارة اليوم تحقيق رؤي وتطلعات حكومة الفترة الانتقالية وإستكمال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز علي الهدف الاستراتيجي في المحافظة علي صحة القطيع القومي وزيادة الصادرات واحلال الواردات.
واشاد الوزير بجهود المسئولين في الادارات في مجال وضع الخطط والسياسات الداعمة لتطوير مشاريع البني التحتية وتحسين بيئة العمل بالوزارة.
وأكد الوزير الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين والقضايا الهامة والاساسية في اطار بناء القدرات ،مشيرا ان قطاع الثروة الحيوانية يمثل احدي اعمدة الاقتصاد الوطني وانه مورد متجدد لاينضب الي جانب مساهمته في معاش الناس .وامن الوزير علي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الانتاج والانتاجية .
من جانبه أكد مديرو الادارات دعمهم ومساندتهم للوزير في اطروحاته من اجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية
سونا