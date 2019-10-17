والي شمال كردفان يؤكد أهمية معايير الجودة

انعقدت بمقر فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بشمال كردفان اليوم ورشة التقييم الذاتي وفق البرنامج الأوروبي للجودة و التميز و التي تستهدف عدداً من العاملين بالتأمين الصحي بولايات كردفان الكبرى وأبيي، وذلك بحضور الواء الركن الصادق الطيب عبد الله والي شمال كردفان المكلف وموسي علي ابراهيم أمين عام حكومة وممثل المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي ومدير عام .وزارة المالية والاقتصاد بالولاية وامين الزكاة بالولاية والمدراء التنفيذيين للتأمين الصحي بشمال وجنوب وغرب كردفان وابيبي
وأشاد والي شمال كردفان المكلف بنهج التأمين الصحي في تنفيذ خطته والتزامه بمعايير الجودة و التميز، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين الصحة و الجودة، مؤكداً أن خطة التأمين الصحي تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف آفاق المستقبل وهي تمثل خارطة طريق للوصول إلى صحة أفضل للجميع عبر بعدها الاجتماعي التكافلي، وأكد دعم وإشادة حكومة الولاية بالتأمين الصحي، مشيراً إلى أن اهتمام التأمين الصحي بالجودة والتميز يحقق نتائج طيبة لرضا العاملين والمتعاملين، كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من التجارب في هذا المجال.
واشاد سيادته بالدعم الذي قدمه التامين الصحي بالولاية بمبلغ مليون جنيه دعما للمستشفى حوادث الاطفال بمدينة الابيض مشيراً الى أن التامين الصحي بالولاية قدم دعماً في مجالات مختلفة خاصة السيول والامطار التي شهدتها مناطق متفرقة بالولاية
واوضحت الدكتورة امال خليل يوسف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية ان انعقاد الورشة يجي متزامنا مع العمل الذي تقوم به الوزارة في اعداد الخطط والبرامج للعام 2020 .واشارت الى ان الخطط والبرامج المراد انفاذها خلال الفترة المقبلة تركز على الاهتمام بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية ترقى لرضاء المستفيد واشادت بالجهود المقدرة والدعم من حكومة الولاية واشادت بدور وزارة المالية والاقتصاد بالولاية في ادخال عدد من الاسر تحت مظلة التامين الصحي .
من جانبه تحدث الدكتور ابوالعز حسن ابراهيم مدير التأمين الصحي بالولاية، معرباً عن الشكر والتقدير لحكومة الولاية للوقوفها مع التأمين الصحي، مشيرا الى ان مسيرة التامين الصحي بالولاية تمضي الآن بكافة محاورها بصورة راسخة مبينا ً أن مشروع التقييم الذاتي بشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الاتحاد الأوربي، واصفاً إيّاه بالمشروع الكبير، ويتكون من أربع مراحل .
هذا وتتواصل الورشة مدة ثلاثة أيام يتم خلالها تقديم العديد من المحاضرات في مجال التميز.
سونا