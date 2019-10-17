جنوب إفريقيا ترغب في الاستثمار بمجال التعدين

أكد وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم اهتمام الوزارة بتهيئة البيئة للراغبين في الاستثمار في مجال المعادن لا سيما الشركات التي تمتلك تكنلوجيا وخبرات فنية كبيرة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بسفير جنوب إفريقيا لدى الخرطوم فرانسيس مولى، وبحث اللقاء تبادل المصالح والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات جنوب إفريقيا في مجال المعادن.
وأعرب الوزير عن ترحيبه برغبة جنوب إفريقيا في الاستثمار والتعاون مع السودان في مجال المعادن، متمنيا أن ينعكس ذلك على مصلحة البلدين، مشيرا إلى اهتمام السودان بالمعادن منذ زمن طويل يرجع إلى عهد الحضارات القديمة، كاشفا عن سعي الوزارة لتقنين التعدين لا سيما الأهلي بصورة ترضي المعدنين وتحافظ على البيئة وتزيد فرص الاستثمار.
من جانبه قال سفير جنوب إفريقيا إن البيئة الحالية بالسودان مهيأة للاستثمار، واعدا بالعمل على جلب شركات جنوب إفريقيا العاملة في المعادن إلى السودان، معددا الخبرات الكبيرة والتكنلوجيا العالية التي تعمل بها جنوب إفريقيا، مشيدا بقدرات السودان في تنوع المصادر وامتلاكه العديد من الثروات المعدنية المختلفة.
سونا