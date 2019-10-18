الأمن اللبناني يعلن إصابة 60 عنصرا ويدعو لـ “التظاهر برقي”

أعلنت قوى الأمن اللبناني، اليوم الجمعة، إصابة 60 من عناصرها، في المظاهرات التي يشهدها البلد بسبب الضرائب والأوضاع المعيشية، وطالبت المحتجين بالتظاهر برقي.
وقام عدد من المتظاهرين بتكسير واجهات المحال في وسط بيروت، وأفادت مصادر العربية بوقوع اشتباكات عنيفة قرب السراي الحكومي في بيروت، كما تم إلقاء قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين وسط بيروت .
وتتواصل الاحتجاجات التي اندلعت على فرض ضرائبَ جديدة وعلى الوضع المعيشي في مناطق عدة وفي ضاحية بيروت الجنوبية، مُوَجهين اللوْمَ لحزب الله لعدم محاسبته الفاسدين.
كما ردد العشرات من المتظاهرين شعارات تطالب بإسقاط النظام، حيث قطع المتظاهرون جسر “الرينغ” وانطلقوا بمسيرةٍ من أمام مبنى مركز حزب الكتائب اللبنانية في “الصيفي” باتجاه أسواق بيروت.
وطالب المحتجون الحكومة والنواب بالاستقالة، وقد اقتربوا في مسيراتهم من مجلس النواب والوزراء، مرددين هتافات مستنكرة لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة.
وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق “واتساب” والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.
وفي وقت لاحق قالت وسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية سحبت الرسوم على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.