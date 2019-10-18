المواصفات تودع سكراب وتستقبل المدير الجديد

ثمن د. محمد هاشم الهادي رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الجهود التي بذلها المدير السابق للهيئة د. عوض سكراب من أجل حماية المستهلك والاقتصاد الوطني بكل تفاني ونكران ذات ومساهمته في تطوير وتجويد عمل الهيئة بالمركز وفروعهابالولايات.
ورحب لدى مخاطبنه اليوم حفل تكريم ووداع د. عوض سكراب مدير الهيئة السابق واستقبال المدير الجديد شريف محمد شريف الذي نظمه العاملون بالهيئة ، رحب بالمديرالجديد، مؤكدا أهمية عمل الهيئة فى ظل الحكومة المدنية ودعاه لمواصلة تجويد وتطوير العمل باعتباره خيرخلف لخير سلف.
وقال د. شريف محمد شريف مدير المواصفات أن د. سكراب وضع بصمات واضحة في عمل الهيئة تلمستها من رضا العاملين في أول اجتماع لي مع النقابة حيث وضعت محور الاجتماع الأول تكريم المدير السابق، مؤكدا حرصه على تطوير وتجويد عمل الهيئة بالمركز وفروعها بالولايات .
من جانبه شكر د. عوض سكراب مدير الهيئة السابق العاملين علي التكريم، مشيرا الي انه سيظل زاده في مقبل الايام القادمة، كما حيا مدراء الهيئة السابقين الذين وضعوا دعائم واسس وبصمات للهيئة لايمكن تجاوزها أصبحت نواة لحماية المستهلك وحركة التجارة والاقتصاد، وشكر العاملين بالهيئة واوصاهم بالنهج الطيب والعلاقات الأخوية مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء الهيئة.
رئيس الوحدة النقابية بالهيئة عمار عبدالحفيظ اكد وفاء العاملين وتقديرهم للجهود المبذولة من المدراء السابقين ، واثني علي تميز فترة إدارة دكتور سكراب بمساندته وتنفيذه لعدد من المشروعات منها إجازة الهيكل وإسكان العاملين ، مرحبا بالمدير الجديد املا ان يكون حير خلف لخير سلف .
رئيس رابطة المرأة العاملة بالهيئة إلهام عبدالله اشادت بمواقف المدير السابق د.سكراب ومناصرته للمرأة ، ووعدت المدير الجديد بمساندة منسوبيها بالوقوف جنبا الي جنب معه لتجويد عمل الهيئة.
مدير وحدة تنمية الموارد البشرية بالهيئة مصعب عبدالله امن علي الادوار التي لعبها سكراب في تعديل شروط الخدمة والحفاظ علي الامن الإجتماعي والدفع بدور المرأة والشباب بالإضافة الي جهوده في إرثاء عمل المواصفات والمقاييس ، واكد ثقتهم في الإدارة الجديدة بان تكمل المشوار بحنكة وإقتدار َواتباع العمل العلمي .
وأثنى د. نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك على جهود و دعم سكراب لجمعية حماية المستنلك وأنشطتها المختلفة في كل المجالات، كما دعا المدير الجديد لتفعيل العمل لجنة شئون المستهلكين التي تضم في عضويتها العديد من الجهات وتعتبر خط الدفاع الأول لحماية المستهلك.
هذا وقد شهد الاحتفال تكريم د. سكراب من كل ادرات الهيئة وفروعها بالولايات وشركاء الهيئة.
سونا