وحدة السدود تنهي خدمة (31) عاملا

أصدر المدير العام المكلف بوحدة تنفيذ السدود المهندس السر محمد آدم، قرارا بإنهاء خدمة العاملين بإدارة العلاقات البينية والمراسم البالغ عددهم 31 عاملا.
ويأتي القرار الذي حصلت (سونا)، على نصه، في إطار تقليص العمل بوحدة تنفيذ السدود والفراغ من عمليات التأهيل وإعادة هيكلة الوحدة.
وجاء القرار استنادا على لائحة شروط خدمة العاملين بوحدة تنفيذ السدود المعدلة للعام 2017م، بموافقة وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس.
ووجه القرار بتسوية مستحقات العاملين الذين شملهم الإعفاء استنادا على نفس اللائحة، وطالب المدير العام المكلف جهات الاختصاص بإجراء اللازم لتنفيذ القرار.
سونا