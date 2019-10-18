وزير الصناعة يلتقي بسفير إثيوبيا بالخرطوم

بحث وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني اليوم بمكتبه بالوزارة مع سفير إثيوبيا بالخرطوم شيفراو جارسو، مجالات التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها على مختلف القطاعات بناءً على مخرجات زيارة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك لإثيوبيا مؤخراً ولقائه برئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد.
وتطرق اللقاء لتقوية العلاقات الثنائية ودفع التبادل التجاري بين الجانبين وتنفيذ توصيات ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا مؤخراً بين اللجان الفنية في البلدين، بجانب التعجيل لإكمال اتفاقية الترتيبات التفضيلية والتجارية بالإضافة إلى الانتهاء من بروتكول قواعد المنشأ وبروتكول تجارة الحدود وقوائم السلع وما تم الاتفاق عليه من الجانب الصناعي وإقامة مراكز تجارية في البلدين.
هذا ويلتئم الجانب الفني السوداني والإثيوبي يوم الاثنين القادم بوزارة الصناعة والتجارة لوضع خارطة طريق لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا مؤخراً.
سونا