معتمدشرق النيل يتفقد طريق الحاج يوسف غرب”المايقوما” .

في إطار جهود محلية شرق النيل الرامية لترقية وتطوير البنى التحتية والخدمات واهتمامها بإنشاء وتأهيل الطرق الداخلية لربط كافة وحداتها الإدارية، تفقد اللواء ركن م. عبد المحسن حسين عيسى معتمد محلية شرق النيل طريق الحاج يوسف غرب (المايقوما) رافقه خلال الجولة نائب المعتمد المدير التنفيذي الأستاذ معاوية سليمان محمد وعدد من الإدارات الهندسية المتخصصة، ووقف المعتمد ميدانيا خلال الزيارة على الإجراءات التي اتخذتها المحلية بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية لإعادة صيانة و تأهيل هذا الطريق الحيوي، متناولا أهمية الطريق لربطه عدد كبير من أحياء المايقوما، موجها الجهات ذات الصلة بالإسراع في إكمال كافة الأعمال الهندسية من ردم الحفر والمناطق المنخفضة وعمل التسويات ومعالجة آثار الخريف لتسهيل حركة مرور المواطنين إلى مواقع العمل والإنتاج.
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